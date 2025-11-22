Работу аэропорта Эйндховена приостановили из-за угрозы БПЛА

Исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что средства противодействия беспилотникам ВС страны приведены в готовность

ГААГА, 22 ноября. /ТАСС/. Движение гражданских и военных самолетов в районе аэропорта Эйндховена приостановлено после того, как вблизи воздушной гавани были замечены несколько беспилотников. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

"Над аэропортом Эйндховена было замечено несколько дронов. В связи с этим гражданское и военное воздушное сообщение приостановлено", - написал он в X. По словам Брекелманса, средства противодействия БПЛА Вооруженных сил Нидерландов приведены в готовность. На месте работают полиция и жандармерия, проводится расследование инцидента.

Ранее министерство обороны королевства сообщило о применении наземных вооружений против БПЛА, замеченных 21 ноября вечером в районе авиабазы Фолкел. В министерстве также уточнили, что за последние месяцы аналогичные случаи фиксировались у порта Флиссинген. Тем не менее ни в одном из случаев уголовное дело не было возбуждено.

Нидерландский политолог Патрик Болдер в свою очередь отметил, что идентифицировать подобные объекты крайне сложно, и предостерег власти страны от "преждевременной истерии". По его словам, лишь немногие радары в Нидерландах способны отличить беспилотники от птиц или гражданских самолетов.