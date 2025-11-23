Дилеры назвали количество китайских автобрендов на российском рынке

Число официально представленных в России марок из КНР достигло 38, подсчитали в компании "Рольф"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Количество официально представленных китайских автобрендов на рынке РФ в ноябре 2025 года достигло 38. При этом всего в России присутствуют более 60 брендов из КНР, подсчитали для ТАСС в компании "Рольф".

"В ноябре 2025 года на российском рынке можно было приобрести новые автомобили 38 брендов из КНР. Речь идет о марках, которые официально представлены на российском рынке. Всего же, на территории РФ представлены машины более 60 брендов, произведенных в Китае", - сказали в пресс-службе "Рольфа.

В компании отметили, что даже популярные модели Lixiang и Zeekr в настоящее время не попадают в список официально представленных марок.

"Очевидная тенденция - расширение количества автопроизводителей из КНР, представленных в России. Это происходит из-за роста представленности самостоятельных брендов, так и все чаще встречающихся суббрендов, ориентированных на российский рынок", - добавили там.

Как пояснили в компании "Рольф", отсутствие у бренда официального представительства в РФ означает, что гарантия производителя недействительна, а запчасти поставляются через параллельный импорт. При этом дилер может предоставлять собственную гарантию, но официальных обязательств бренда не существует.

Как ранее сообщали ТАСС в аналитическом агентстве "Автостат", продажи новых китайских автомобилей в России за январь - октябрь 2025 года сократились на 27,3% в годовом выражении - до 569,9 тыс. единиц. В ноябре в "Автостате" заявили, что доля китайских легковых автомобилей на рынке РФ снижается на протяжении последних четырех месяцев. В июле этот показатель составил 55,3%, в августе - 54,3%, а в сентябре - 51,3%.