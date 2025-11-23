Эксперт Лобарев назвал три признака качественного шиномонтажа

При выборе мастерской нужно обратить внимание на наличие современного оборудования, ознакомиться с отзывами и проверить чистоту помещения, заявил президент общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россияне при выборе шиномонтажной мастерской должны обратить внимание на наличие современного оборудования, ознакомиться с отзывами клиентов и проверить чистоту помещения. Об этом ТАСС рассказал президент общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев, отметив, что на качество услуги также влияет ее цена.

"Прежде всего обратите внимание на оборудование, - сказал он. - Чистый и современный шиномонтажный станок - хороший знак. Для литых дисков обязателен бесконтактный монтажник, чтобы не было царапин. Важен динамометрический ключ: если его нет, и колеса затягивают "на глаз" пневмогайковертом - бегите оттуда. Это вопрос безопасности. Качественный сервис всегда предлагает заменить старые вентили на новые при сезонной смене, часто это включено в стоимость".

Лобарев рекомендовал перед визитом на шиномонтаж заглянуть в сервис "на разведку" или понаблюдать за работой через окно. "Часто все становится ясно за 5 минут, - заметил он. - Не пренебрегайте отзывами: читайте не только про цены, но и про отношение к дискам клиентов. Ищите фразы "аккуратно", "не поцарапали", "все чисто". Ну и, конечно, обратите внимание на общее впечатление: чистота в боксе, опрятные мастера, которые не бросают диски на пол. Сэкономите 200 руб. - рискуете получить поцарапанный диск или неправильно затянутые колеса".

Автоэксперт отметил, что цена отражает качество и безопасность. "Низкая цена - это лотерея. Можно сэкономить 500 руб. на шиномонтаже, но потом заплатить 10 тыс. за ремонт диска или столкнуться с вибрацией из-за плохой балансировки. Цена - это не просто цифра. Это индикатор того, насколько сервис готов вкладываться в вашу безопасность и сохранность ваших колес", - считает собеседник агентства.

Вместе с тем Лобарев отметил, что диапазон цен на услугу большой, так как рынок сильно отличается в зависимости от региона, города и конкретной станции техобслуживания. По его словам, цена за одно колесо может начинаться с 300 руб. и заканчиваться 5 тыс. руб. "И даже выше [цена] в премиальных сервисах Москвы или Санкт-Петербурга. Самый точный способ узнать стоимость - обратиться в выбранный вами шиномонтаж с информацией о размере ваших шин и типе дисков. Многие сервисы публикуют полный прайс-лист на своих сайтах или в группах в соцсетях", - заключил эксперт.