Toyota с 2022 года подала почти 90 заявок на регистрацию товарных знаков в РФ

Все товарные знаки регистрируются по 12 классу международной классификации товаров и услуг, в который входят автомобили, а также запчасти и аксессуары для них

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Японская корпорация Toyota ("Тойота"), ушедшая из России, с 2022 года подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 86 заявок на регистрацию товарных знаков в РФ, следует из подсчетов корреспондента ТАСС.

В сентябре 2022 года Toyota заявила о прекращении производства автомобилей на своем предприятии в Санкт-Петербурге. Завод компании был рассчитан на производство 100 тыс. машин в год.

По состоянию на 21 ноября, всего в 2025 году регистрацию в Роспатенте прошли пять знаков компании, три из которых были поданы в 2024 году. Среди них названия Picnic, Toyota IQ, Toyota, Land Cruiser FJ, GR GT. Ожидают решения службы 49 заявок корпорации, поданные в феврале - марте текущего года. Среди заявок есть товарные знаки с наименованием Toyota Prius, Toyota C-HR, Toyota Venza, Toyota Auris, Toyota GT86 и Toyota Supra.

Как следует из подсчетов корреспондента ТАСС, с 2022 года компания подала 86 заявок в Роспатент, из которых в настоящее время зарегистрировано 12 товарных знаков. Так, в 2025 году компания подала 51 заявку, максимальное значение за указанный период, из которых только две прошли регистрацию. В 2024 году было подано 28 заявок, из которых зарегистрированы три в 2025 году. В 2023 году подано две заявки - зарегистрированы в 2024 году, все 5 поданных в 2022 году заявки также были зарегистрированы (4 заявки в 2023 году, одна в 2022 году).

Автоэксперт Игорь Моржаретто ранее сообщал ТАСС, что подача заявок не говорит о подготовке компании к возвращению на рынок РФ. "Это попытка застолбить за собой свои товарные знаки на некую перспективу. Никто из крупных автопроизводителей (иностранных) не строит конкретных планов, но при этом не ликвидирует всякие возможности для того, чтобы вернуться в какой-то отдаленной перспективе, поскольку российский рынок для всех интересен", - отметил он.