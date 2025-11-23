"Русский стандарт" назвал самую популярную цель накоплений россиян

Ею стало приобретение недвижимости, следует из исследования банка

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Приобретение недвижимости - дома, квартиры или дачи, а также накопление на первоначальный взнос по ипотеке - является главной целью сбережений для 34% россиян, следует из исследования банка "Русский стандарт" (текст документа имеется в распоряжении ТАСС).

После недвижимости наиболее популярными целями сбережений стали другие крупные покупки (24% респондентов), отпуск (16%), ремонт и покупка автомобиля (по 11% каждый вариант). На платное обучение для себя или детей копят 4% опрошенных.

Большинство россиян начали откладывать деньги еще в юном возрасте: 35% - в детстве или подростковом возрасте, 28% - с первых заработков (18-25 лет). Еще 20% присоединились к практике накоплений в 26-35 лет, 11% - в 36-45 лет, и лишь 6% респондентов начали копить после 45 лет.

Большинство опрошенных - 44% - отметили, что регулярно откладывают деньги на крупные цели, если есть такая возможность. Еще 38% делают это время от времени, лишь 18% не придерживаются практики накоплений.

В исследовании приняли участие более 1,5 тыс. человек - клиентов и участников групп банка "Русский стандарт" в социальных сетях.