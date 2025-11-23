ТАСС: Латвия продлила запрет на ночные полеты у границы с РФ и Белоруссией

Он будет действовать до конца месяца, сообщил источник в авиадиспетчерской службе республики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Латвии до конца месяца продлили режим запрета полетов в вечерние и ночные часы в воздушном пространстве вдоль границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерской службе страны.

Ранее подобный запрет действовал до конца нынешних суток. "Запрет на полеты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Белоруссией на высоте до 6 км продлен до конца месяца, 30 ноября, то есть еще на неделю", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что изначально подобные ограничения латвийские власти ввели еще в сентябре и теперь они постоянно пролонгируются.

Таким образом, запрет будет действовать и на текущей неделе, с 17:00 до 05:00 по всемирному времени (с 20:00 мск до 08:00 мск). "Информация об ограничениях и их пролонгации доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства страны", - заметил собеседник агентства. Он подчеркнул в этой связи, что аналогичный запрет власти Латвии продлили до конца месяца и на полеты вдоль границы с Эстонией и Литвой.

Исключением во всех случаях могут стать полеты, санкционированные военным ведомством.