На саммите G20 в ЮАР обсуждают критически важные для мировой экономики минералы

На заключительном заседании поднимут вопрос создания механизма по добыче, обогащению и продаже критически важных для современной экономики и наукоемких производств ископаемых, добываемых в странах глобального Юга

Редакция сайта ТАСС

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Создание международного механизма по добыче, обогащению и продаже критически важных для современной экономики и наукоемких производств минералов, добываемых в странах глобального Юга, обсудят на заключительном заседании саммита лидеров стран - членов Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге. Об этом сообщил ТАСС сотрудник МИД ЮАР Нельсон Кгветено, добавив, что оно проходит под председательством президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосы в закрытом для СМИ формате.

"Спрос на критически важные минералы переживает на мировом рынке мощный подъем, предложение отстает от него, - сказал ТАСС су-шерпа от ЮАР в G20 Холиса Мабхонго. - Задача ЮАР как председателя "двадцатки" состоит в том, чтобы способствовать созданию механизма, при котором спрос и предложение нашли необходимый баланс". По словам Мабхонго, в подобном механизме заинтересованы все - и производители критически важных минералов, и их покупатели. "Страны Африки готовы внести свой вклад в стабилизацию спроса и предложения, - сказал он. - При этом наша задача состоит в том, чтобы государства глобального Юга, где ведется добыча этих минералов, получали от них более значительную отдачу".

В уже принятой участниками саммита декларации говорится о необходимости расширить геологоразведку критически важных полезных ископаемых, особенно в развивающихся странах, а также высказано пожелание, чтобы производственные цепочки важных полезных ископаемых могли лучше противостоять сбоям, вызванным геополитической напряженностью.

На Африку приходится до 30% от общемировых запасов критические важных минералов. В эту категорию входят металлы платиновой группы, редкоземельные металлы, литий, кобальт и ряд других ископаемых соединений. Они используются в изделиях, созданных на основе передовых технологий, и поставляются во все увеличивающихся объемах в энергетику и оборонную промышленность.

По завершении заседания по критически важным минералам состоится торжественная церемония закрытия саммита.

Передача председательства США - полная неясность

Согласно правилам G20, центральным элементом церемонии закрытия саммитов лидеров стран G20 является передача председательства в "двадцатке". Уходящий председатель - обычно это глава государства или правительства - передает сменщику символический молоток, а также текст принятой декларации.

Однако сейчас с передачей председательства создалась нештатная ситуация. США, которые должны заступить на пост председателя, бойкотируют нынешний саммит из-за несогласия с его повесткой дня и сформулированными ЮАР основными подходами в определении и решении стоящих перед миром экономических, социальных и геополитических проблем.

В отсутствии делегации США на саммите в Йоханнесбурге посольство Соединенных Штатов в ЮАР запросило допуск на встречу в верхах своего поверенного в делах для участия только в церемонии передачи председательства. "Мы полностью отвергаем этот вариант, как не отвечающий требованиям к уровню присутствия на саммите, - заявил ТАСС официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья. - Президент Рамапоса не будет передавать председательство поверенному в делах".

Также был отвергнут вариант, при котором председательство в G20 будет передано США через посредника - премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

В свою очередь министр иностранных дел и сотрудничества Южно-Африканской Республики Рональд Ламола сообщил, что если на саммите не появится представитель Соединенных Штатов в ранге министра и выше, то председательство в G20 будет передано поверенному в делах США в здании МИД ЮАР. "С ближайшего понедельника он может в любое время прибыть в МИД и получить все", - сказал Ламола.

Между тем консультации между ЮАР и США продолжаются по поводу возможного участия представителя Соединенных Штатов в церемонии закрытия.

Председательство США в G20 начинается 1 декабря текущего года. Президент США Дональд Трамп уже объявил, что очередной саммит "двадцатки" пройдет в 2026 году во Флориде. При этом Вашингтон предупредил, что повестка дня G20 при его председательстве будет сокращена.