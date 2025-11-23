Делегация турагентов РФ посетила Санью на Хайнане с целью сотрудничества

Участники мероприятия обсудили множество актуальных тем, включая разработку маршрутов, размещение туристов в отелях, вопросы транспорта, создание путевок с диверсифицированной и насыщенной программой

ХАЙКОУ /Китай/, 23 ноября. /ТАСС/. Делегация из порядка 100 представителей российской туристической отрасли посетила курортный город Санья на острове Хайнань с целью продвижения сотрудничества. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По сведениям издания, турагенты из целого ряда регионов РФ приняли участие в мероприятии, которое управление по развитию туризма Саньи организовало совместно с компанией Sanya Eden International Travel. Россияне провели встречи с китайским бизнесом, обсудили перспективы повышения эффективности деловых контактов и расширения сферы взаимодействия. Как отмечается, это позволило укрепить связи, создать более прочную основу для предоставления высококачественных услуг. Стороны условились совместными усилиями разрабатывать новые туристические продукты, адаптированные под россиян, сообща популяризировать отдых в Санье.

В числе туроператоров из России, ознакомившихся с возможностями города, были такие компании, как "Библио-глобус", "Слетать.ру". Участники мероприятия обсудили множество актуальных тем, включая разработку маршрутов, размещение туристов в отелях, вопросы транспорта, создание путевок с диверсифицированной и насыщенной программой.

Как уточняется, коллеги из России внимательно ознакомились с презентацией туристического потенциала Хайнаня и задавали много вопросов, касающихся важных деталей. По словам председателя правления Sanya Eden International Travel Хоу Цзянпин, мероприятия подобного рода с массовым участием российских туроператоров раньше проводились во Вьетнаме и Таиланде, а теперь впервые проходят в Санье. Она отметила, что благодаря недавно введенному Китаем безвизовому режиму для россиян, с учетом прямых авиамаршрутов, связывающих Санью с 11 городами РФ, поток туристов из России в Санье за 2025 год вполне может достигнуть исторической рекордной отметки в более чем 500 тыс. человек.

Секретарь парткома управления по развитию туризма Саньи У Сяолинь назвала РФ одним из ключевых источников въездного туризма. Она рассказала, что власти города предпринимают усилия для "активного и глубокого освоения русскоязычного рынка".

Санья - ведущий китайский курорт с населением более 1 млн человек, в 2024 году его валовый продукт превысил 100 млрд юаней (около $14 млрд), увеличившись на 5%. Среднегодовая температура воздуха здесь достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии составляет порядка 260 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов - все это позволяет успешно развивать яхтинг, круизный туризм, пляжный и семейный отдых. В январе - октябре 2025 года поток посетивших город иностранных туристов увеличился на 41,6% в годовом исчислении, до 810 тыс. человек.