В МВД перечислили самые частые схемы обмана в Roblox

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Около 1 тыс. фактов мошенничества в компьютерных играх зафиксировано с начала года, при этом наибольшее число таких случаев приходится на игровую платформу Roblox. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Как отметили в ведомстве, злоумышленники действуют через яркие видео, "ограниченные" предложения, поддельные раздачи и личные сообщения - в чатах, Discord-серверах, соцсетях и прямо внутри игры. Основная цель - выманить данные аккаунта или платежной карты.

Среди наиболее распространенных схем в Roblox: продажа "одноразовых" Game Pass, которые обещают особые функции в игре, но исчезают после выхода из игры; продажа "невидимой" одежды, не дающей никаких эффектов; мини-игры-ловушки, навязывающие дорогостоящие покупки; поддельные "испытания на Robux", где детей убеждают вводить логин и пароль. Также распространены фишинговые ссылки и предложения купить игровую валюту Robux вне официального магазина - такие сделки часто заканчиваются кражей средств или аккаунта.

В киберполиции подчеркнули, что дети становятся жертвами не из-за доверчивости, а из-за отсутствия опыта. "Лучше заранее объяснить, на что стоит обращать внимание. А еще надежнее договориться, что любые покупки, регистрации, привязка почты или переход по внешним ссылкам должны происходить вместе с родителями или под их контролем", - заключили в МВД.

Roblox - одна из крупнейших онлайн-платформ мира с аудиторией более 600 млн пользователей.