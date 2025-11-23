Трамп после встречи с Мамдани передумал сокращать финансирование Нью-Йорка

Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет отметил шаг избранного мэра мегаполиса, который указывает на то, что Зохран Мамдани может работать с американской администрацией

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп после встречи на этой неделе в Вашингтоне с избранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани изменил свое мнение относительно необходимости сокращения финансирования мегаполиса. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

В ходе интервью у Хассета спросили относительно ранее звучавших со стороны американского лидера угроз лишить Нью-Йорк федерального финансирования в случае победы Мамдани на выборах. "Похоже на то, что сейчас он (Трамп - прим. ТАСС) больше этого не хочет, - ответил Хассет. - Полагаю, нам надо подождать и понаблюдать за действиями Мамдани".

Глава Национального экономического совета при Белом доме добавил, что решение избранного мэра мегаполиса сохранить комиссара полиции города Нью-Йорка Джессику Тиш на своем посту указывает, что Мамдани может работать с американской администрацией. "Мы, безусловно, надеемся, что сможем, президент Трамп по-настоящему хочет работать со всеми, кто беспокоится о будущем американцев", - указал Хассет.

Мамдани будет приведен к присяге в качестве мэра Нью-Йорка 1 января 2026 года. Сейчас город возглавляет Эрик Адамс.