В Сербии ждут ответа от США по поводу компании NIS в ближайшие дни

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович подчеркнула, что Белград не несет ответственности за сложившуюся ситуацию, но сербские власти найдут решение вне зависимости от ответа из Вашингтона

БЕЛГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. Сербские власти отжидают ответа США по вопросу смены владельцев NIS ("Нефтяной индустрии Сербии") в ближайшие несколько дней, но готовы ко всем сценариям развития ситуации. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам встречи с гендиректором компании Кириллом Тюрденевым.

"Мы ожидаем ответа от США в ближайшие два-три дня. Мы надеемся на лучшее, но должны быть готовы к худшему сценарию. Президент уже несколько дней проводит консультации с Соединенными Штатами, как и мы, правительство. В случае отрицательного ответа мы готовы ко всем сценариям, мы должны быть абсолютно уверены, что в декабре не будет дефицита [топлива], и наши резервы будут полными", - приводит слова главы сербского Минэнерго газета "Вечерне новости".

Джедович-Ханданович также подчеркнула, что Белград "не несет ответственности" за сложившуюся ситуацию, но сербские власти найдут решение "вне зависимости от ответа из Вашингтона".

В январе 2025 года Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября. Вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали на внеочередном заседании правительства 16 ноября призвал президента Александара Вучича рассмотреть национализацию NIS из-за нарастающего давления и угроз для экономики страны.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).

В Минэнерго Сербии сообщили 11 ноября, что российские владельцы NIS уведомили Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. 19 ноября "Нефтяная индустрия Сербии" запросила у Вашингтона новую лицензию, которая позволила бы ей вести операционную деятельность во время переговоров о смене собственников. Позднее в тот же день Джедович-Ханданович отметила, что российские владельцы готовы продать контрольный пакет акций NIS неназванной третьей стороне.