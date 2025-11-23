Товарооборот Вологодской области с Китаем вырос до $638 млн

КНР занимает второе место по товарообороту с областью и первое по объему импорта

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот Вологодской области с Китаем увеличился за восемь месяцев 2025 года вдвое и достиг $638 млн в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. КНР занимает второе место по товарообороту с областью и первое по объему импорта, сообщил губернатор Георгий Филимонов, находящийся сейчас с визитом в республике.

"Провели встречу с губернатором провинции Шэньси Чжао Ганом. Обсудили динамику экономического сотрудничества. За восемь месяцев этого года внешнеторговый оборот региона с Китаем достиг $638 млн - более чем в два раза превысил показатели аналогичного периода 2024 года. Страна занимает второе место по товарообороту с областью и первое по объему импорта", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что пригласил инвесторов из Шэньси стать резидентами особой экономической зоны "Вологодская", а делегацию провинции - посетить ежегодный Международный лесной форум и выставку "Российский лес", которые пройдут в Вологде в начале декабря. Китайские коллеги предложение приняли. Губернатор обратил внимание на возможность для инвесторов из Китая принять участие в развитии особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Великом Устюге, на родине Деда Мороза. Участники встречи говорили также о налаживании взаимодействия между торгово-промышленными палатами регионов и открытии постоянной экспозиции вологодской продукции в Сиане.

"Отметил, что наш регион очень выгодно расположен между двумя крупными агломерациями - Москвой и Санкт-Петербургом - и имеет хорошую логистику. Мы запустили транспортный контейнерный логистический терминал "Вологда - Восток". Прорабатываем новый маршрут Вологда - Шанхай по поставке контейнерных грузов", - сообщил Филимонов.

Подняли вопросы культурного и спортивного обмена. На Вологодчине активно развиваются восточные единоборства, вологодские спортшколы традиционно показывают высокие результаты. В феврале в Вологде прошел международный турнир по ушу с участием спортсменов из Шэньси. Губернатор предложил ежегодно проводить крупный форум по ушу между командами России и Китая, попеременно организуя встречи в Вологде и Шэньси, а также расширить обмен тренерами и спортсменами.

Направления сотрудничества

В сфере культуры стороны могут организовывать совместные выставочные проекты. В начале 2026 года в Вологде откроется Музей китайской культуры и искусства, губернатор предложил провинции Шэньси поучаствовать в пополнении коллекции. Затронули вопросы сотрудничества в сфере образования. В сентябре Вологодский государственный университет подписал договор о партнерстве с Сианьским университетом иностранных языков. В планах - обмен студентами, магистрантами, аспирантами, преподавателями и научными сотрудниками. Предложил расширить взаимодействие в технических дисциплинах, медицине и IT. Коснулись и сферы туризма. Этой весной Вологодскую область посетила делегация туроператоров из провинции Шэньси. Стороны работают над открытием новых возможностей для развития совместных турмаршрутов.

"Впервые в истории Вологодской области подписали соглашение об установлении дружественных отношений между правительством Вологодской области и народным правительством провинции Шэньси совместно с губернатором Чжао Ганом. Документ закрепляет установление официальных дружественных связей между нашими регионами и задает направление для дальнейшего развития сотрудничества. В его рамках продолжим расширять взаимодействие в торгово-промышленной, сельскохозяйственной, образовательной, культурной, спортивной и туристической и иных сферах", - сообщил губернатор.

Соглашение станет основой для формирования пятилетнего плана его реализации, который будет включать конкретные совместные проекты и мероприятия по всем ключевым направлениям партнерства, добавил он.