Глава Минфина США: экономическая сделка финансирует военные заводы Украины

Соглашение заключено между Вашингтоном и Киевом

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Экономическое соглашение, заключенное Вашингтоном и Киевом, в том числе финансирует деятельность украинских военных предприятий. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

"Сейчас оно [соглашение] занимает центральное место в украинской экономике, это соглашение даже финансирует военные заводы <...> для оборонного сектора Украины", - сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Кабинет министров Украины 1 мая опубликовал текст подписанного с США соглашения по недрам. 12 мая оно было ратифицировано. После подписания документа премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. По ее словам, США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Сделка не предусматривает прямых долговых обязательств Киева перед Вашингтоном. На протяжении первых 10 лет работы фонд не будет выплачивать дивиденды, все его доходы будут реинвестироваться на Украине. Инвестиции будут направляться на разработку и переработку полезных ископаемых, а также на развитие инфраструктуры.