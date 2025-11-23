Глава Росавиации: в РФ не планируют снижать число авиакомпаний

Это произойдет само собой, заявил Дмитрий Ядров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. В России не планируется искусственно сокращать количество авиаперевозчиков, однако это произойдет само собой, заявил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров. По данным ведомства, в стране сейчас работают 118 авиакомпаний, при этом 94% всех перевозок выполняют всего 15 компаний.

"После распада Советского Союза, а с ним и прежней структуры авиапредприятий, в России образовалось значительное число самостоятельных авиакомпаний. Введенные более 10 лет назад требования по количеству и составу авиапарка перевозчиков сыграли положительную роль для повышения уровня безопасности полетов. Но все равно, если смотреть на объем перевозимых авиапассажиров, то 94% из них перевозят 15 авиакомпаний. То есть остальных 6% [пассажиров перевозят] более сотни авиакомпаний", - сказал Ядров, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о ситуации с количеством российских авиакомпаний.

При этом глава агентства отметил, что сейчас нет задачи по снижению числа российских авиаперевозчиков. "Никакой задачи искусственно сокращать количество перевозчиков нет. Это произойдет само собой за счет объединения участников рынка, их консолидации", - добавил он.

По словам Ядрова, хорошим примером является передача части парка авиакомпании iFly в "мокрый" лизинг (аренда воздушного судна вместе с экипажем). "Механизм "мокрого" лизинга позволит мелким авиакомпаниям зарабатывать, крупным - наращивать пассажиропоток, более качественно, в интересах пассажиров, присутствовать на своих маршрутах", - заключил он.