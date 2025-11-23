Чекунков: меры поддержки для энергокомпаний ДФО представят в едином префрежиме

Глава Минвостокразвития сообщил, что единый преференциальный режим планируют создать к январю 2027 года

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков © Михаил Климентьев/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Меры поддержки для генерирующих компаний будут представлены в едином преференциальном режиме на Дальнем Востоке и в Арктике. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития проработать вопрос по предоставлению льгот преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики для генерирующих компаний.

"У нас создается по поручению президента единая ТОР, которая покрывает весь Дальний Восток и Арктику. И в комплексе мер поддержки для объектов генерации мы, безусловно, будем предусматривать приоритет, в том числе вхождения в эту единую ТОР резидентов с возможностями задействовать свободную таможенную зону, другие льготы, кадры, в том числе импортное оборудование для того, чтобы ускорять проекты по строительству новых генерирующих мощностей", - сказал он.

Министр отметил, что единый префрежим планируется создать к январю 2027 года.

Единый преференциальный режим объединит все существующие на территории Дальнего Востока и Арктики режимы (ТОР, СПВ, АЗРФ, КОРФ). В едином режиме поддержка будет осуществляться только для новых инвестиционных проектов, при этом приоритетная поддержка будет оказываться проектам в приоритетных отраслях, присвоение статуса резидента с учетом оценки инвестиционных проектов отраслевыми федеральными органами исполнительной власти будет осуществляться через цифровые сервисы Минвостокразвития и Минфина.