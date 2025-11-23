Kept: Россия сможет полностью обеспечить себя РЗМ для развития робототехники

К 2030 году объем требующихся редкоземельных металлов достигнет 61,5 тонны

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия обладает достаточными собственными мощностями для полного обеспечения потребностей отечественной промышленной робототехники в редкоземельных металлах (РЗМ) к 2030 году, объем которых, согласно оценкам, составит 61,5 тонны. Об этом говорится в совместном исследовании компании Kept и Ассоциации редких и редкоземельных металлов.

Так, для выполнения поставленной правительством задачи по вхождению страны в число 25 ведущих стран мира по плотности роботизации, потребуется прийти к показателю 194 роботов на 10 тыс. работников к 2030 году. Парк промышленных роботов должен вырасти более чем в 9 раз: с текущих 12,8 тыс. до 123 тыс. единиц.

Авторы исследования приводят расчет потребности в РЗМ, используя в качестве примера наиболее популярный, согласно мировой статистике, промышленный робот грузоподъемностью до 16 кг. В таком устройстве содержится примерно 28 граммов РЗМ на 1 кг грузоподъемности, что в совокупности составляет около 0,5 кг чистых редкоземельных металлов на одну единицу. Таким образом, для достижения целевого показателя по роботизации к 2030 году общая потребность в РЗМ оценивается в 61,5 тонны.

При этом, например, Соликамский магниевый завод ежегодно производит 2,5 тыс. тонн оксидов редкоземельных металлов с последующим получением 350 тонн необходимых для магнитов РЗМ, достаточных для удовлетворения потребности отечественной робототехники и ряда других ключевых отраслей, отмечается в исследовании. Таким образом, этот объем значительно превышает прогнозируемые 61,5 тонны, необходимые для выполнения цели.

"Роботы воспринимаются нами, производителями РЗМ, той самой конечной продукцией в цепочке применения редкоземов, которая формирует спрос и является составной частью продуктовой корзины технологического лидерства. И мы способны этот спрос обеспечить", - отметил председатель Ассоциации редких и редкоземельных металлов Руслан Димухамедов, слова которого приводятся в исследовании.