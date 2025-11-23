МИД РФ: Москва и Нью-Дели обсудят запуск карт "Мир"

Такое решение способствовало бы большему притоку российских туристов в Индию, считает замглавы дипведомства Андрей Руденко

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия и Индия в ходе предстоящих в декабре переговоров на высшем уровне обсудят внедрение российских карт "Мир" в стране. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью изданию "Известия".

"Это, конечно, способствовало бы большему притоку российских туристов в Индию, помогло бы им ориентироваться в стране и приобретать те услуги, которые им предоставляют наши индийские друзья, - сказал он. - Надеемся, что этот (совместное признание платежных систем "Мир" и RuPay - прим. ТАСС) и другие вопросы будут решены".

"Конечно, эта тема будет обсуждаться. Она находится в числе постоянных пунктов наших переговоров", - добавил дипломат.

Ранее помощник президента РФ Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков назвал предстоящий визит российского лидера в Индию сверхбольшим и выразил надежду на то, что он будет плодотворным во всех смыслах. При этом он отметил, что сроки согласованы на начало декабря, но официально о них будет объявлено вместе с индийскими партнерами.