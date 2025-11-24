В ОП предложили ввести мораторий на повышение цен на алкоголь в Новый год

Торговые сети злоупотребляют пиком спроса на спиртное в праздники, заявил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Мораторий на повышение цен на алкоголь надо ввести перед Новым годом и в течение зимних каникул. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

"Нужен мораторий на повышение цен на алкоголь с 15 декабря по 15 января", - сказал Гриб.

По его словам, традиционно на это время приходится пик потребления алкогольной продукции и торговые сети нередко начинают повышать цены перед праздниками. "Увы, сети этим злоупотребляют, также повышают цены на алкоголь, как и авиакомпании на билеты в дни каникул, праздников и сезона отпусков", - сказал Гриб.

Как считают некоторые эксперты, спиртное в РФ подорожает даже без учета праздников из-за увеличения акцизов. Ожидается, что к Новому году вырастут цены на вино, шампанское, водку, премиальные импортные напитки.

