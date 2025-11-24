Средний срок потребкредитов в октябре 2025 года вырос на 8,9% год к году

Он составил 2,3 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Средний срок потребительских кредитов в октябре 2025 года увеличился на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,3 года (в 2024 году - 2,1 года). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем средний срок потребкредитов в октябре, напротив, сократился - на 3,5% (в сентябре - 2,4 года). При этом после роста показателя в апреле-августе 2025 года (с пиком в августе - 3 года), в последние два месяца средний срок потребкредита существенно снизился.

Среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте кредитования наиболее серьезная динамика сокращения среднего срока потребкредитов в октябре 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в Москве (-11,7%), Санкт-Петербурге (-10,5%), Московской области (-7,8%) а также в Республике Бурятия (-7,3%) и Ленинградской области (-4,7%). В то же время в некоторых регионах средний срок кредитов наличными за месяц, напротив, немного вырос, в том числе в Приморском крае (+1,1%), Волгоградской (+0,7%) и Саратовской (+0,4%) областях, а также в Республике Татарстан (+0,3%).

"После пиковых значений в августе 2025 года, в последующие два месяца средний срок потребительского кредита существенно сократился. В этой связи стоит отметить, что аппетит к риску у банков, а также спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне в сравнении с прошлым годом. Поэтому при одобрении потребкредитов и их условий (включая сроки) банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.