Титов: Россия и Китай готовят к запуску более 80 совместных проектов

Их общая стоимость достигает $200 млрд

Редакция сайта ТАСС

СИАНЬ /Китай/, 24 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай готовят к запуску более 80 совместных инвестиционных проектов, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

"Россия и Китай готовят к запуску более 80 совместных проектов, общая стоимость составит около $200 млрд. Новые возможности для бизнеса расширяются", - сказал Титов. Он отметил, что российское правительство вводит налоговые стимулы для перехода китайских партнеров от модели "прямых поставок по импорту" к локализации производства на территории РФ. В качестве успешного примера такой кооперации Титов привел автомобильную промышленность, упомянув проекты Haval, "Москвич", а также планы по автомобилю "Волга".

По его словам, китайские бизнесмены в 2025 году официально зарегистрировали 13 тыс. компаний в России, что "значительно превышает число западных" компаний, работающих на российском рынке.

Шестой Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Сиане (провинция Шаньси) с 24 по 25 ноября. Мероприятие нацелено на практическое расширение экономических связей между малыми и средними предприятиями двух стран.