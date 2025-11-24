Титов: доля расчетов в нацвалютах между Россией и КНР достигла 95%

Это позволяет снизить риски от санкционного давления Запада, отметил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития

СИАНЬ /Китай/, 24 ноября. /ТАСС/. Доля расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем достигла 95%, что позволяет минимизировать риски санкционного давления со стороны Запада. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

"Очень важным инструментом борьбы с давлением Запада стало то, что 95% расчетов между нашими странами сегодня осуществляются в национальных валютах. Это снизило зависимость от доллара и минимизировало риски санкционного давления и валютных колебаний", - подчеркнул Титов, выступая на VI Российско-Китайском форуме предпринимателей в Сиане. По его оценке, несмотря на успехи, проблема скорости и стоимости транзакций для бизнеса сохраняется. Для ее решения стороны начали внедрять альтернативные механизмы, включая расчеты с использованием цифровых финансовых активов.

"Создана платформа [для расчетов]. Частным компаниям пока нельзя напрямую воспользоваться этим расчетным центром, но уже существуют аккредитованные компании, которые такие услуги предоставляют. Это новая возможность для осуществления быстрых и дешевых расчетов", - пояснил Титов.

Шестой Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Сиане (провинция Шаньси) с 24 по 25 ноября. Мероприятие нацелено на практическое расширение экономических связей между малыми и средними предприятиями двух стран.