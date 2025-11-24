Т-страхование: число инсценированных ДТП для выплат по КАСКО выросло в два раза

Средняя требуемая выплата превышает 5 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. В России выросло число случаев мошенничества с выплатами по КАСКО через постановочные аварии. За последний год количество таких обращений увеличилось примерно вдвое, а средняя незаконно требуемая выплата превышает 5 млн рублей, сообщил руководитель управления по противодействию страховому мошенничеству Т-Страхования Михаил Спивак.

"У нас около 100 подобных случаев в активной фазе проработки - например, в Смоленске видим заметный рост инсценированных ДТП. Регуляторам и полиции нужно совместными усилиями бороться с подобного рода организованными преступными группами страховых мошенников", - сказал Спивак.

Схема, по информации страховщиков, выглядит так: злоумышленники покупают за рубежом подержанные автомобили немецких марок, делают косметический ремонт и страхуют их по КАСКО с завышенной стоимостью - в 1,5-2,5 раза выше реальной. Затем организуют "аварию" с неподвижным объектом и требуют полный страховой платеж.

Больше всего таких случаев в 2025 году зарегистрировано в Москве и Московской области (28%). Также в пятерку регионов с наибольшим числом мошеннических обращений вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область (8%), Татарстан, Самарская и Воронежская области (по 5%).