Журавлев: взаимный турпоток России и Китая в 2025 году может вырасти на 30%

Он можеть достичь 3,5 млн поездок

СИАНЬ /Китай/, 24 ноября. /ТАСС/. Взаимный туристический поток между Россией и Китаем по итогам 2025 года может достигнуть 3,5 млн поездок. Такой прогноз озвучил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев на VI Российско-Китайском форуме предпринимателей в Сиане.

"В 2025 году взаимный турпоток, по прогнозам, достигнет 3,5 млн поездок, что на 30% больше, чем в 2024 году. Конечно, этому способствует решение по безвизовому режиму, мы очень благодарны нашим китайским партнерам за инициативу в этом деле, мы готовимся в ответ запустить зеркальный безвизовый въезд для китайских граждан", - сказал Журавлев. Он уточнил, что Китай уже вернул себе лидерство по числу иностранных туристов, посещающих Россию.

Шестой Российско-китайский форум предпринимателей проходит в Сиане (провинция Шаньси) с 24 по 25 ноября. Мероприятие нацелено на практическое расширение экономических связей между малыми и средними предприятиями двух стран.