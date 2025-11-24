Запуск перевозок из России в Индию и Китай через Иран назначили на 2026 год

По словам главы Росморречфлота Андрея Тарасенко, еще в апреле 2025 года в Тегеране прошли переговоры руководства АО "ММТП" с крупнейшей государственной иранской судоходной компанией IRISL и ее каспийским подразделением Khazar Sea Shipping Lines

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Планируемый срок реализации запуска перевозок по маршрутам Россия - Иран - Индия и Россия - Иран - Китай в рамках Международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг" назначен на 2026 год. Об этом сообщил журналистам глава Росморречфлота Андрей Тарасенко.

"Планируется запуск перевозок по маршрутам Россия - Иран - Индия и Россия - Иран - Китай. Срок реализации: 2026 год", - сказал он.

По словам Тарасенко, еще в апреле 2025 года в Тегеране прошли переговоры руководства АО "ММТП" с крупнейшей государственной иранской судоходной компанией IRISL и ее каспийским подразделением Khazar Sea Shipping Lines (KSSL). Тогда стороны договорились организовать контейнерные перевозки, в частности, мультимодальные контейнерные перевозки в рамках МТК "Север - Юг".

Затем в ноябре этого года Россия и Иран достигли конкретных договоренностей о создании совместного морского консорциума для развития перевозок между Махачкалой и портами Ирана.

"Переговоры также касались запуска регулярной контейнерной линии между портом Махачкала и иранскими портами. Будущий консорциум будет стратегически развивать торговлю, транзит и мультимодальные перевозки, координируя действия портов и судоходных линий на Каспии", - рассказал глава Росморречфлота. Как уточнил Тарасенко, сейчас идет проработка деталей, а именно обмен информацией о возможных участниках консорциума с обеих сторон, их полномочий. О результатах планируется сообщить дополнительно.