Грузооборот морских портов РФ в 2025 году может снизиться на 1,5-1,7%

Глава Росморречфлота Андрей Тарасенко отметил, что есть динамика увеличения объемов перевалки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Росморречфлот прогнозирует снижение грузооборота морских портов РФ по итогам 2025 года на 1,5-1,7%. Об этом сообщил журналистам глава Росморречфлота Андрей Тарасенко.

"Где-то минус 1,5% - минус 1,7% будет, не более. Сейчас пошла динамика увеличения объемов перевалки, при этом она носит волнообразный характер", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в Минтрансе сообщали, что перевалка грузов в морских портах России в 2024 году составила 862 млн тонн. Таким образом, по итогам 2024 года грузооборот морских портов снизился на 2,5% по сравнению с показателем 2023 года.