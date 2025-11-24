Росморречфлот: на 42 морских линиях РФ операторами являются иностранные компании
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. В РФ зарегистрировано 113 морских линий, из них на 42 операторами линий являются иностранные компании. Об этом сообщил журналистам глава Росморречфлота Андрей Тарасенко.
"Всего в России зарегистрировано 113 морских линий. Из них на 42 морских линиях операторами линий являются иностранные компании", - сказал он.
Тарасенко отметил, что по поручению правительства РФ прорабатываются дополнительные меры регулирования деятельности иностранных контейнерных компаний на территории России, а также меры поддержки и развития российских контейнерных перевозок.