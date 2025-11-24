Росморречфлот: на 42 морских линиях РФ операторами являются иностранные компании

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. В РФ зарегистрировано 113 морских линий, из них на 42 операторами линий являются иностранные компании. Об этом сообщил журналистам глава Росморречфлота Андрей Тарасенко.

Тарасенко отметил, что по поручению правительства РФ прорабатываются дополнительные меры регулирования деятельности иностранных контейнерных компаний на территории России, а также меры поддержки и развития российских контейнерных перевозок.