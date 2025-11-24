Эксперт Фурсенко рассказал, когда возможно импортозамещение орехов в России

По словам президента Международной ассоциации ореховодов, темпов пока недостаточно для выхода на самообеспечение даже через 15-20 лет

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Сады фундука, миндаля и грецкого ореха активно закладываются в России для импортозамещения, но темпов пока недостаточно для выхода на самообеспечение даже через 15-20 лет. При этом их вступление в стадию плодоношения в ближайшие годы будет стимулировать инвестиционную привлекательность отрасли, заявил ТАСС президент Международной ассоциации ореховодов Роман Фурсенко.

"Ореховодство в последние годы набирает популярность в РФ. Фундук садится самыми большими темпами от 1 тыс. до 2 тыс. га в год. На втором месте грецкий орех - 300-400 га, миндаль - 150-300 га в год. Но даже этими темпами импортозамещения мы не достигнем в ближайшие лет 15-20. Но есть надежда, в ближайшие годы имеющиеся сады начнут вступать в плодоношение и это привлечет новых инвесторов, которые поймут, что это прибыльная отрасль", - сообщил Фурсенко.

Он отметил, что в России с течением лет будет повышаться технологичность ореховодства, при закладке молодых садов необходимо применять комплексный подход по формированию их конструкции.

"Сейчас все больше потенциальных ореховодов благодаря ассоциации с большим пониманием подходят к закладке садов. Они понимают, что это не сад для ленивых, работ там немало, и они из-за меньшего количества более значительны. Подходить к закладке нужно комплексно, смотря в будущее: и даже, если сейчас нет денег, то в будущем конструкция сада должна позволить применять современнейшее оборудование", - резюмировал собеседник агентства.

Ранее на площадке международной выставки "Югагро", которая 21 ноября завершилась в Краснодаре, Фурсенко сообщал, что орехи отечественного производства в России стали пользоваться большим спросом, чем импортные, даже при более высокой цене, что будет стимулировать рост темпов закладки новых садов и начало формирования внутреннего рынка их производства. Отрасль выращивания орехов в стране пока продолжает оставаться малоконкурентной, прежде всего, это связано с длительной окупаемостью проектов, так как ореховые сады не сразу дают урожай.

В 2024 году в России собрали 28,1 тыс. тонн орехов, что является почти двукратным ростом за последние 10 лет. Лидерами по сбору урожая стали Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.