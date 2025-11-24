ФНС: данные платформ помогут бороться с уходом от налогов при сдаче жилья

Глава службы Даниил Егоров считает, что еще одним возможным решением могут стать налоговые вычеты для арендаторов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Данные цифровых платформ могут стать инструментом в борьбе с неуплатой налогов при сдачи жилья внаем. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров в интервью газете "Ведомости".

"Появились платформы по сдаче жилья, которые начали собирать данные. Хоть сам платеж не всегда идет через них - это, по сути, доска объявлений. Но по крайней мере уже есть информация о бизнес-активности, которую можно использовать", - сказал Егоров отметив, что в то же время это не решает проблему на 100%.

По его мнению, еще одним возможным решением в борьбе с неуплатой налогов могут стать налоговые вычеты для арендаторов. "В этом случае мы создадим конфликт продавца и покупателя: если продавец не хочет легальных документов, то покупатель не может заявить вычеты", - сказал он. Егоров отметил, что результативность меры будет зависеть от объема вычета и потерь для одной и другой стороны. "Часть арендодателей уйдет в легальность, часть арендаторов получит торговую позицию", - подчеркнул глава ФНС.

Таким образом, у арендатора будет стимул торговаться с продавцом и настаивать на легальном оформлении, чтобы ему было дешевле. В то же время "часть ухмыльнется и будет работать, как раньше", считает руководитель ведомства.

По словам Егорова, Федеральная налоговая служба, как и фискальные ведомства по всему миру, размышляет над способами обеления рынка аренды жилья. Однако, глава ФНС сообщил, что в то же время окончательное решение не удалось найти ни в одной стране. В России частично решить проблему помогло появление самозанятости - арендодатели платят с таких доходов налог 4%, отметил Егоров.