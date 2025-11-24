Титов: РФ и КНР переходят к взаимным инвестициям в недвижимость и агрогенетику

Сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития также отметил смену приоритетов в агропромышленном комплексе

СИАНЬ /Китай/, 24 ноября. /Корр. ТАСС Николай Убогий/. Российско-китайское экономическое сотрудничество выходит на новые направления, включая взаимные инвестиции в недвижимость и совместные разработки в области агрогенетики. Об этом заявил ТАСС сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов на полях VI Российско-Китайского форума предпринимателей.

"Сегодня у нас целая секция посвящена вопросам взаимной инвестиции в недвижимость. Это не только приход китайских девелоперов на российский рынок, но и возможность покупки недвижимости как вложения в Китай, что является очень важным и интересным с точки зрения доходности", - сказал он.

Титов также отметил смену приоритетов в агропромышленном комплексе. По его словам, если раньше речь шла о создании совместных ферм и выращивании овощей, то теперь открываются "огромные возможности в области генетики и селекции", которые уже реализуются в Китае и могут быть перенесены на российскую почву. Титов добавил, что российские аграрии проявляют большой интерес к опыту китайской зоны Янлин в этой сфере.

Кроме того, Титов указал на высокий потенциал туристической отрасли, которая тянет за собой развитие сопутствующего бизнеса - от гостиничного до экскурсионного, отметив высокую востребованность двуязычных гидов.