"Купер": продажи обучающих игрушек для детей выросли на 35% в 2025 году

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Продажи развивающих игрушек для детей выросли за год на 35%. Об этом говорится в совместном исследовании сервиса доставки "Купер", группы компаний "Детский мир" и врача-педиатра медицинской компании "Сберздоровье" Павла Озорных (текст есть у ТАСС).

"В 2025 году вырос интерес к обучающим игрушкам: интерактивные гаджеты для малышей - детские компьютеры, планшеты и игровые центры - стали покупать на 35% чаще, чем в прошлом году. По данным "Купера", стоимость таких устройств начинается от 699 рублей", - указано в нем.

Родители все чаще выбирают игрушки, которые не просто развлекают, а помогают ребенку развивать внимание, моторику и самостоятельность. Так, бизиборды - доски с закрепленными на них предметами для безопасного изучения окружающего мира - в октябре 2025 года стали покупать почти в три раза чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитиков, это произошло из-за расширения ассортимента: в продаже появились новые модели с подсветкой, звуками и сменными элементами. Такие бизиборды можно купить по цене от 999 рублей, говорится в исследовании.

Кроме того, сортеры - игрушки с сортировкой элементов по формам, размерам и цветам - и другие игрушки Монтессори показывают стабильный рост на 3-4% год к году. Их минимальная цена - 789 рублей. Полный набор популярных развивающих детских игрушек обойдется родителям в 2 487 рублей.

Как выбрать развивающую игрушку

Как отметил Озорных, в первую очередь игрушка должна подходить ребенку по возрасту и быть безопасной. Среди требований - наличие соответствующих документов, надежно закрепленные элементы, особенно мелкие, отсутствие острых углов. Важен и материал изделия - он должен быть гипоаллергенным, нетоксичным и легко чистящимся. Подойдут резиновые или силиконовые игрушки, а также следует по возможности выбирать изделия из натуральных материалов: обработанного дерева или хлопка. Полезно выбирать многофункциональные игрушки, чтобы ребенок не терял интерес.

"Можно обратить внимание на игрушки, где нет единого сценария игры и есть простор для творчества - например, кубики, конструктор, из которого можно собрать машинку, домик или корабль. Они способствуют развитию креативности и изобретательности. Кроме этого, важно, чтобы игрушка соответствовала увлечениям и интересам ребенка. Допустим, если он любит рисовать, то можно отдать предпочтение деревянным трафаретам или фигуркам для росписи. Следует отметить и игрушки для купания: они часто имеют яркие цвета, что способствуют развитию цветовосприятия и интереса к водным процедурам. Также их использование позволяет тренировать мелкую моторику", - прокомментировал эксперт.

Для детей до полугода подойдут прорезыватели для зубов, игровые коврики с дугами и подвесными игрушками разных текстур, а также мобили с контрастными цветами. Стоимость базового набора - в среднем 1 498 рублей. Для малышей от полугода до года рекомендуются бизиборды и сенсорные коврики. Комплект развивающих игрушек для детей до года родители смогут купить за 3 298 рублей. Детям от года до трех лет подходят кинетический песок, тесто для лепки, пальчиковые краски, массажные мячики, сортеры, рамки-вкладыши и сенсорные книги. Минимальный набор стоит 793 рубля, указано в исследовании.