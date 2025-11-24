Трамп: противники тарифов обслуживают "враждебные иностранные интересы"

Вашингтон еще не подсчитал полную выгоду от введения пошлин, отметил американский лидер

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон еще не подсчитал полную выгоду от введения пошлин, а противники тарифов "обслуживают враждебные иностранные интересы".

"Полная выгода от пошлин еще не была подсчитана. Многие покупатели товаров, чтобы временно избежать уплаты тарифов, закупались "впрок", покупая гораздо больше, чем им было нужно. Но эти запасы уже подходят к концу, и скоро тарифы будут уплачиваться за все, на что они распространяются, без возможности обойти их. Те, кто нам противостоит, обслуживают враждебные иностранные интересы", - написал он в Truth Social.

Американский лидер добавил, что с нетерпением ждет решения "Верховного суда США по этому срочному и важному вопросу".

По итогам состоявшихся 5 ноября в Верховном суде США первых слушаний по делу о пошлинах, газета The Washington Post сообщала, что некоторые судьи выразили сомнения относительно их законности. Разбирательство было начато в связи с тем, что группа представителей бизнеса подала иск к властям США, заявив, что тарифы незаконны и наносят ущерб их компаниям. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин. Администрация Трампа 4 сентября обратилась в Верховный суд с просьбой отменить упомянутое постановление.