Guardian: Украину ждет самая тяжелая зима за время конфликта

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Наступающая зима для Украины станет самой холодной и тяжелой с начала конфликта в 2022 года. Такое мнение выразила британская газета The Guardian.

Издание указывает, что отключения электроэнергии "стали частью повседневной жизни не только в отдаленных деревнях, но и в столице". Такая же ситуация сложилась во многих крупных городах Украины: так, жители Чернигова рассказали газете о том, что остаются без света по 14 часов в день.

Как отмечает The Guardian, перебои с электричеством вызвали рост недовольства среди населения. Этому также способствует недавний коррупционный скандал в правительстве.

Массовые отключения света начались на Украине в начале ноября, когда власти заявили об очередном повреждении энергетической инфраструктуры. С тех пор поступала информация о новых повреждениях, а действие графиков отключения электроэнергии распространилось на большинство регионов страны. В нескольких областях света может не быть от 8 до 16 часов в сутки. Также ежедневно действуют ограничения для промышленных потребителей электроэнергии.