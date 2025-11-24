Правозащитники пожаловались в Генпрокуратуру на крупные банки

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Региональная общественная организация "Московское общество защиты потребителей" обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на систематическое нарушение законодательства о защите прав потребителей со стороны ряда российских банков. Копия обращения на имя генпрокурора РФ Александра Гуцана есть в распоряжении ТАСС.

Правозащитники указывают, что банки внутри своих приложений создали полноценные торговые площадки и активно привлекают аудиторию с помощью маркетинговых программ и скидок. "При этом на таких "банковских" торговых площадках игнорируется действующее законодательство и установленные им права потребителей. Так, покупатели прямо принуждаются к оплате товаров и услуг картой только одного банка, а возможность оплаты с помощью карт "Мир" иных российских банков, гарантированная законом, либо полностью отсутствует, либо крайне затруднена", - отмечается в письме.

В ассоциации подчеркнули, что действующий закон "О защите прав потребителей" устанавливает для граждан возможность использовать выбранные ими национальные платежные инструменты, такие как карты "Мир" российских банков, у любых продавцов, выручка которых за предшествующий календарный год превышает 20 млн рублей. "В то же время практика крупнейших банков, приложениями которых пользуются десятки миллионов граждан для получения и оформления не только финансовых услуг, но и покупки нефинансовых продуктов, идет по пути нарушения этих гарантий", - говорится в обращении.

Авторы письма напомнили, что внутри специального раздела "Для жизни" в приложении "Сбербанк онлайн" располагается витрина нефинансовых сервисов, на которой предоставляется возможность покупки товаров и услуг как у партнерских сервисов Сбера ("Купер", "Мегамаркет", "Самокат"), так и у сторонних компаний и агрегаторов. Однако при выборе способа оплаты обеспечивается возможность использовать только личные счета и карты Сбербанка. Функционал ограничивает оплату с помощью других национальных платежных инструментов. Аналогичную практику используют в своих приложениях Т-банк в разделе "Город" и Альфа-банк в сервисах "Альфа маркет" и "Альфа-тревел".

"Данные практики нарушают часть 1 статьи 16.1. закона, поскольку подобные "банковские" торговые площадки полноценно выступают местом заключения договоров купли-продажи, вставая в один ряд с прочими цифровыми платформами, витринами и онлайн-магазинами. <…> Банки не должны подменять свою фактическую деятельность владельца агрегатора информации о товарах, деятельностью лица, осуществляющего платежи, в целях обхода специального регулирования", - сказано в письме.

Московское общество защиты потребителей предлагает дополнительно рассмотреть случаи систематического нарушения прав потребителей, по итогам которого применить санкции и прочие меры, уравнивающие обязанности магазинов и банков - владельцев приложений с торговыми разделами в части обеспечения прав потребителей на выбор способа оплаты.