Ростех предотвратил почти 50 тыс. киберинцидентов с начала года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Компания "РТ-Информационная безопасность" (РТ-ИБ, входит в Ростех) с начала 2025 года предотвратила более 49 тысяч киберинцидентов, порядка двух тысяч из которых представляли непосредственную угрозу. Об этом журналистам сообщили в госкорпорации.

"За десять месяцев 2025 года РТ-ИБ обработала свыше 1,5 млн алертов, выявила и предотвратила более 49 тыс. инцидентов, из которых 1 886 случаев представляли непосредственную угрозу корпоративным информационным системам", - говорится в сообщении.

Специалисты центра мониторинга установили, что наибольшую опасность представляют попытки эксплуатации уязвимостей, фишинговые рассылки, а также применение нелегитимного программного обеспечения и использования корпоративной инфраструктуры.

В госкорпорации отметили, что с начала года также были зафиксированы инциденты, при которых злоумышленники пытались прибегнуть к социальной инженерии, загрузить уязвимые шаблоны сертификатов и запустить инструменты сетевого сканирования. "В рамках реагирования специалисты оперативно заблокировали вредоносные домены, проводили проверки рабочих станций, вносили новые индикаторы компрометации в базы средств защиты и подготовили технические рекомендации для предприятий", - подчеркнули там.

Ростех также обратил внимание на прогресс в области автоматизации киберзащиты. "В 2025 году в решения линейки RT Protect они (специалисты - прим. ТАСС) интегрировали комплекс инструментов искусственного интеллекта, который позволил сократить время анализа инцидентов на 25% и снизить долю ложных срабатываний на четверть", - рассказали в госкорпорации, отметив, что для генерации отчетов, поиска аномалий и обработки данных угроз применяются ИИ-модели.