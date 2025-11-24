Практику допотборов возобновляемой генерации предложили применить в регионах

В июле 2025 года в сжатые сроки провели отбор ВИЭ для покрытия энергодефицита на Дальнем Востоке.

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Практику проведения дополнительных отборов генерации на основе возобновляемых источников энергии необходимо применять не только на Дальнем Востоке, но и на территории других российских регионов. Такое мнение в интервью газете "Коммерсантъ" выразил глава Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев.

"Нам бы хотелось, чтобы практика допотборов распространялась на другие территории, эффект даст и применение принципа технологической нейтральности. Результаты таких долгосрочных конкурсов при этом сформируют основу для отраслевого заказа", - сказал он.

Жихарев напомнил, что в июле текущего года в сжатые сроки был проведен отбор ВИЭ для покрытия энергодефицита на Дальнем Востоке. Строительство возобновляемой генерации было самым быстрым и дешевым способом обеспечения растущего спроса на электроэнергию, подчеркнул глава АРВЭ.

"Во многом то, что на Дальнем Востоке не было значительного снижения цен, объяснимо высокой ставкой кредитования и очень сжатыми сроками строительства. Да и регионы более сложные с точки зрения логистики и проектирования, чем центральная часть России. Когда компании смотрели проекты, они ориентировались на то, что это будет дороже. Но отобрано более 1,5 ГВт, инвесторы дали хорошие технико-экономические параметры и коэффициент использования установленной мощности", - пояснил Жихарев.

В конце июля 2025 года в России состоялся дополнительный отбор проектов возобновляемых источников энергии для Дальнего Востока, в рамках которого были выбраны 45 объектов с общим плановым объемом установленной мощности 1,56 ГВт. Общая сумма требуемой годовой выручки составила около 34,6 млрд рублей. Суммарный заявленный плановый объем установленной мощности ветроэлектростанций составил 519,701 МВт, солнечных электростанций - более 1 ГВт.

Как отмечал замминистра энергетики Петр Конюшенко, энергопотребление на Дальнем Востоке к 2030 году может вырасти на 26,6% - до 10 ГВт по сравнению с нынешним показателем в 7,9 ГВт.