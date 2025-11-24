МЭР прорабатывает предложения ЦБ ограничить маркетплейсам установление скидок

Если говорить про внедрение тех или иных ограничений по скидкам, по реализуемым программам, то рассматривать их нужно комплексно, отметили в министерстве

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития России прорабатывает предложения ЦБ РФ об ограничении возможности маркетплейсов устанавливать скидки на товары, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Письмо Минэкономразвития получено, прорабатывается. Вместе с тем считаем нужным подчеркнуть, что в действующей редакции 289-ФЗ "О платформенной экономике" уже есть возможность на уровне правительства устанавливать необходимые требования к цене товара на платформах", - указали в министерстве.

Там подчеркнули, что если говорить про внедрение тех или иных ограничений по скидкам, по реализуемым программам, то рассматривать их нужно комплексно.

"А эффекты - прогнозировать, максимально учитывая и оценивая последствия для продавцов - партнеров платформ, покупателей и конечное влияние в целом на всю платформенную экономику", - подчеркнули в МЭР.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина направила письмо в Министерство экономического развития РФ с предложением ограничить возможность маркетплейсов устанавливать скидки на товары в зависимости от способа оплаты и запретить им продавать продукты дочерних банков. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на письмо.

В письме глава ЦБ отметила, что продажа продуктов дочерних банков влечет нечестные преимущества перед остальными участниками рынка. Также Набиуллина предлагает запретить онлайн-платформам менять цены на товары в зависимости от выбранного способа оплаты, а контролировать соблюдение этого правила, по ее мнению, должна дополнительно и Федеральная антимонопольная служба.

ТАСС направил запрос в ФАС России.