"Агроэкспорт": Россия установила четырехлетний рекорд по экспорту овса за месяц

По данным федерального центра, РФ в октябре экспортировала более 67 тыс. тонн

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия в октябре 2025 года экспортировала более 67 тыс. тонн овса на сумму свыше $15 млн, что является максимальным показателем по за четыре года, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт".

"Согласно оценкам экспертов, в октябре 2025 года Россия отправила на зарубежные рынки более 67 тыс. тонн овса на сумму свыше 15 млн долларов США. Такой уровень экспорта за месяц стал максимальным за четыре года: только в октябре 2021 года российские поставки этого зернового достигали 115 тыс. тонн, а в остальные месяцы после этого не превышали 45 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что основным покупателем овса является Китай: за 10 месяцев 2025 года страна закупила свыше 211 тыс. тонн на сумму более $47 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт в Поднебесную увеличился на 9% в физическом выражении и на 17% в стоимостном выражении.

"Агроэкспорт" также сообщил, что в топ-3 импортеров овса из России в натуральном выражении входят Китай, Монголия и ОАЭ.

В целом за январь - октябрь 2025 года Россия экспортировала почти 230 тыс. тонн овса на сумму около $51 млн.