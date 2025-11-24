Запасы газа в ПХГ Европы опустились ниже 80%

Отбор стал рекордным для середины ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 80%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). На фоне похолодания в середине ноября отбор газа из ПХГ достиг рекорда для этого периода, немного уступив историческому максимуму для этого месяца.

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 21 ноября, по данным GIE, составил 666 млн куб. м, что является третьим максимальным показателем для ноября за всю историю после значений 29 и 30 ноября 2016 года. Общий объем топлива в ПХГ является лишь девятым максимальным для ноября за все время наблюдений - 87,4 млрд куб. м газа.

Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 28 марта 2025 года, когда в них оставалось 33,57% запасов. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 79,1% (почти на 10 процентных пунктов ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 88,3% годом ранее. Со старта отопительного сезона 13 октября страны ЕС отобрали из хранилищ около 7,5 млрд куб. м газа. Однако нетто-отбор составляет порядка 4,4 млрд куб. м. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 41-й день с момента достижения максимума их заполнения оказывается на 42% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.

Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года. Кроме того, допускается 10-процентная гибкость в случае сложных условий заполнения ПХГ. Однако нетто-закачка в европейские хранилища к началу осенне-зимнего периода составила лишь 54,7 млрд куб. м из необходимых 61 млрд куб. м для выполнения нормы заполненности.

Ранее "Газпром" спрогнозировал ЕС проблемы с газоснабжением в морозы из-за незаполнения хранилищ. Кроме того, глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал, что долгосрочные прогнозы погоды говорят о скором приближении аномально холодной зимы в Европе и России, такие зимы случаются примерно раз в 20 лет.

Погода в Европе на текущей неделе ожидается немного теплее, чем в предыдущую семидневку, но к выходным может вновь вернуться похолодание. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в октябре в среднем составила 21%, в ноябре - около 19%. Средняя цена закупки газа в Европе в октябре текущего года составила около $384 за 1 тыс. куб. м, в ноябре - порядка $374.

Импорт СПГ

Европа в октябре установила рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) для данного месяца за все время наблюдений, а в ноябре также идет по рекордному графику. В целом за летний сезон с апреля по октябрь ЕС закупил рекордные 82,5 млрд куб. м СПГ.

Сейчас мощности регазификации загружены на 53% от максимума.