Трутнев: инвестпроекты в рамках МТОР будут иметь меньше системных рисков

Решения будут приниматься до того, как начнется инвестиционный процесс, а не в ходе его реализации, отметил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Инвестиционные проекты, которые будут реализовываться в рамках международных территорий опережающего развития (МТОР), будут иметь меньше системных рисков. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Вы знаете, не все проекты реализовываются на 100%. Так просто не бывает. Есть целый ряд причин, которые затрудняют реализацию проекта. Например, крупные проекты требуют часто синдицированного финансирования, в котором принимает участие целая группа банков. В то же самое время именно такие вот системные риски для международных территорий опережающего развития, мне представляется, будут ниже", - сказал вице-премьер.

Трутнев отметил, что решения будут приниматься до того, как начнется инвестиционный процесс, а не в ходе его реализации.

Вице-премьер добавил, что наряду со стандартными преференциями, включающими обеспечение резидентов землей, инфраструктурой, свободной таможенной зоной, на международной ТОР будут предусмотрены дополнительные возможности. "Планируется увеличить период нулевой ставки налога на прибыль до 10 лет. Страховые взносы будут снижены до 7,6%. Для защиты от санкций будет создан закрытый реестр резидентов. Налоговые условия и правовое регулирование стабилизируют на 15 лет. Для иностранных банков введем особый порядок контроля и надзора, а также возможность открывать дополнительные филиалы", - пояснил он.

Ранее на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил о начале работы с 1 января 2026 года международных ТОР в Амурской области, Еврейской автономной области, в Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях.

Единый преференциальный режим объединит все существующие на территории Дальнего Востока и Арктики режимы (ТОР, СПВ, АЗРФ, КОРФ). В едином преференциальном режиме поддержка будет осуществляться только для новых инвестиционных проектов, при этом первостепенная поддержка будет оказываться проектам в приоритетных отраслях, присвоение статуса резидента с учетом оценки инвестиционных проектов отраслевыми федеральными органами исполнительной власти будет осуществляться через цифровые сервисы Минвостокразвития и Минфина.