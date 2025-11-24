ЦБ рассчитывает на возвращение инфляции к цели в 4% в 2026 году

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Банк России рассчитывает, что в 2026 году после пяти лет высокой инфляции наконец добьется ее возвращения к цели в 4%, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, выступая на Альфа-саммите 2025: "Цифровизация в текущем макроконтексте"

"Мы в следующем году рассчитываем, что мы наконец добьемся после 4-5 лет высокой инфляции ее возвращения на низкие уровни, соответствующие нашей цели в 4%. Это позволит с некоторым лагом снизить ставку до тех уровней, которые будут гораздо более приемлемы по сравнению с опытом последних двух лет", - сказал он.

Также Заботкин заявил, что до конца 2025 года ЦБ не прогнозирует снижения объемов инвестиций в основной капитал.

"Если посмотреть на инвестиции в основной капитал, на валовое накопление основного капитала, то по сравнению с 2021 годом, 2024 год был уже на четверть выше с точки зрения физических объемов инвестиционной активности. То есть даже поддержание инвестиционной активности на этом уровне на самом деле предполагает более высокие темпы инвестиций и, соответственно, более значительный вклад нового капитала, который встает в экономику, в экономический рост, чем это было до 2021 года", - отметил зампред ЦБ.

По его словам, на рост производственного потнециала влияют прошлые инвестциии. "На рост производственного потенциала экономики влияют не инвестиции, которые мы делаем сегодня, а те инвестиции, которые мы сделали вчера и которые перешли в производственную фазу сегодня. Это то, что на самом деле расширяет наши возможности. Инвестиции, пока мы их делаем, это часть спроса. Они конкурируют и друг с другом, и с другими частями экономики, за ресурсы, количество которых ограничено", - подчеркнул Заботкин.