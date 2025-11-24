В России выделят 5 млрд рублей инвесторам на проекты на Дальнем Востоке

Деньги получат 15 таких организаций, отметил глава кабмина Михаил Мишустин

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство России выделит почти 5 млрд рублей инвесторам, реализующим значимые проекты в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Средства получат 15 организаций, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Ежегодно предоставляются субсидии инвесторам, которые реализуют значимые для экономики [Дальневосточного федерального] округа проекты. Сегодня мы выделим почти 5 млрд рублей 15 таким организациям", - указал глава кабмина.

Мишустин отметил, что инициативы в сфере логистики, туризма, жилищного строительства, горнодобывающей промышленности были отобраны по итогам специального конкурса. "За счет этих средств предпринимателям возместят затраты на возведение сетей, водо- и теплоснабжение, линий электропередачи, подключение к ним, а также [строительство] подъездных путей и других объектов инфраструктуры. Объем их вложений в проекты составляет десятки и сотни миллиардов рублей. Но это значит, что появятся еще и тысячи новых рабочих мест", - пояснил премьер.

"Подобные меры нужно наращивать, чтобы инвесторы стремились запускать новые мощности, новый бизнес в этом стратегически важном для всей страны регионе", - подчеркнул председатель правительства.

Опережающему развитию ключевых отраслей экономики и социальной сферы Дальнего Востока власти уделяют большое внимание, указал Мишустин. Там, уточнил он, реализуется комплекс мероприятий, объединенных в госпрограмму, благодаря чему за последние годы удалось добиться серьезных результатов, о которых подробно говорил президент РФ Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума, особо отметив, что сформировалась такая новая индустриальная карта макрорегиона, на которой появляются тысячи новых точек роста.

"В том числе строятся предприятия мирового уровня на Чукотке, в Забайкалье, Приморье. Правительство в рамках этой программы продолжает создавать комфортные условия для ведения бизнеса, для привлечения частных капиталов и, конечно, оказывать необходимую помощь", - резюмировал премьер.