ДОМ.РФ: ставки по ипотеке могут снизиться до 15% или ниже в 2026 году

При этом руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг отметил, что прогнозы ЦБ не всегда сбываются

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Ставки по ипотеке могут снизиться до 15% или чуть ниже в 2026 году. Такое мнение выразил в ходе пресс-конференции в ТАСС руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

"По заявлениям представителей Банка России, они видят достаточно существенное пространство для снижения ключевой ставки. В базовом сценарии она должна быть 12-13% к концу следующего года. Это значит, что ставки по ипотеке снизятся до уровня 15%, может быть чуть ниже. Это должно произойти уже в 2026 году", - сказал он.

При этом Гольдберг отметил, что прогнозы ЦБ не всегда сбываются, поэтому в случае, если сбудется базовый прогноз регулятора, ДОМ.РФ прогнозирует выдачу ипотечных кредитов в 2026 году на 20% больше, чем в этом.