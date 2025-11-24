В Москве оборот платных услуг населению вырос на 1,7%

Он составил более 3,4 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Оборот сферы услуг в Москве за девять месяцев 2025 года составил более 3,4 трлн рублей. Это на 1,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"За девять месяцев 2025 года объем платных услуг населению превысил 3,4 трлн рублей - это на 1,7% больше, чем годом ранее. Наибольший вклад в рост внесли электронные сервисы, услуги образования и связи - направления, которые в последние годы демонстрируют устойчивое развитие благодаря цифровизации, а также спортивные организации", - рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента Мария Багреева, слова которой приводит пресс-служба.

По ее словам, сфера услуг Москвы продолжает развиваться благодаря внедрению новых цифровых форматов, что позволяет повысить качество сервиса и способствовать росту доступности услуг.

В пресс-службе добавили, что оборот электронных сервисов в указанный период увеличился почти на 30% - до 324,5 млрд рублей. Объем платных образовательных услуг вырос на 8,5% - до 253,4 млрд рублей. Спортивные организации показали рост на 7,3%, достигнув 46,1 млрд рублей.

"Продолжающееся внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь москвичей и связанный с этим устойчивый спрос на интернет-услуги и сети нового поколения способствовали росту услуг связи. Оборот в этом сегменте вырос на 6% и составил 339,3 млрд рублей", - заключили в пресс-службе.