Сахарные заводы Кубани произвели более 1 млн тонн продукции за год

На завершающем этапе переработка продолжается на четырех комбинатах

© Эрик Романенко/ ТАСС

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Сахарные заводы Краснодарского края произвели более 1 млн тонн продукции в текущем сезоне, что составляет четверть общероссийского объема. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Этот год был непростым для сельского хозяйства региона, <...> однако отрасль сохранила устойчивость. Сырьем были обеспечены все 14 сахарных заводов Кубани, которые на сегодняшний день произвели свыше 1 млн тонн продукции - это четверть общероссийского объема", - сказал Кондратьев.

По его словам, на завершающем этапе переработка продолжается на четырех комбинатах - в Новокубанском, Тимашевском, Успенском и Усть-Лабинском районах. Остальные предприятия уже готовятся к новому производственному циклу.

Глава региона поблагодарил всех, кто трудится в сахарной промышленности края, - аграриев, ученых, работников перерабатывающих заводов.