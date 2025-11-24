В Москве 3 декабря пройдет конференция по возобновляемой энергетике

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Международная конференция по возобновляемым источникам энергии с участием специалистов в области солнечной, ветряной, водяной, геотермальной и низкоуглеродной водородной энергетики из разных стран пройдет в Москве 3 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), которая выступает организатором конференции.

"Среди тем конференции: реакция регуляторов на темпы технологического развития, ключевые тренды энергоперехода, источники инвестиций, трансформация рынка электроэнергии и решения, способные стимулировать инвестиции в развитие энергосистемы", - отметили в пресс-службе.

Для участия в этом форуме в Россию приезжает генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера. Запланировано подиумное интервью, в ходе которого Ла Камера представит свое видение глобальных преобразований и технологических трендов, определяющих развитие мировой энергетики, ответит на вопросы участников.

IRENA - межправительственная организация, объединяющая более 160 государств. Последний визит главы IRENA в Россию состоялся в 2015 году, тогда на встрече с министром энергетики РФ обсуждались перспективы развития только зарождающегося сектора возобновляемой энергетики в России. С тех пор построено более 5 000 мегаватт таких энергообъектов.

Среди спикеров: Максим Быстров (Ассоциация "НП Совет рынка"), Петр Конюшенко (Минэнерго РФ), Григорий Назаров ("Росатом Возобновляемая энергия"), Федор Опадчий ("Системный оператор Единой энергетической системы"), Павел Сниккарс ("Т Плюс"), Игорь Шахрай ("Юнигрин энерджи") и другие.