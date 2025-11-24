"Северсталь" приступила к строительству утилизационной ТЭС в Череповце

Техническое оснащение станции позволит ежегодно утилизировать дополнительно около 2,7 млрд куб. м доменного газа и вырабатывать приблизительно 1,2 млрд кВт-ч электроэнергии на собственных мощностях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/."Северсталь" начала строительство утилизационной тепловой электростанции (УТЭС) на площадке ключевого актива компании - Череповецкого металлургического комбината. Проект направлен на увеличение объемов генерации за счет утилизации доменного газа и снижение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ в атмосферу. Об этом говорится в сообщении компании.

Инвестиционный проект стоимостью более 10 млрд рублей входит в стратегию энергоэффективности компании, нацеленной на рост собственной генерации за счет вторичных энергоресурсов. "Строительство УТЭС полностью соответствует нашим стратегическим целям и позволит обеспечить до 95% потребностей комбината в электроэнергии за счет собственной выработки", - отметил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелёв. Он также добавил, что реализация УТЭС позволит снизить зависимость от покупного природного газа и принести значительный экологический эффект.

Техническое оснащение новой станции позволит ежегодно утилизировать дополнительно около 2,7 млрд куб. м доменного газа и вырабатывать приблизительно 1,2 млрд кВт-ч электроэнергии на собственных мощностях.

В компании отметили, что окончание строительства и ввод в эксплуатацию намечены на второе полугодие 2026 года, после проведения пуско-наладочных работ и испытаний оборудования.