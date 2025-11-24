Нижегородская область планирует заключить концессию по созданию порта

Активная фаза реализации проекта займет около четырех лет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Нижегородской области планируют в 2026 году заключить концессионное соглашение, направленное на создание портовой инфраструктуры на территории создаваемой особой экономической зоны в городе Бор, который располагается на берегу Волги. Об этом ТАСС сообщил замгубернатора региона Егор Поляков.

"Планируем в 2026 году заключить концессионное соглашение. Особенностью особой экономической зоны будет мультимодальный порт. Он будет специализироваться на транспортировке в том числе контейнеров, а контейнеры дают очень высокую добавленную стоимость, это очень перспективная история", - сказал собеседник агентства.

Поляков отметил, что активная фаза реализации проекта займет около четырех лет. Подписано соглашение о намерениях по реализации проектов в ОЭЗ с 10 компаниями, в том числе по порту.

По словам замгубернатора Нижегородской области, подобных портов на Волге сейчас нет. Власти рассчитывают, что он станет важным элементом транспортного коридора Север - Юг, на который страна возлагает большие надежды. "В первую очередь, с точки зрения экспорта, но мы хотим наш порт задействовать и в части приема грузов, импортируемых из других стран", - заключил Поляков.

В начале ноября 2025 года сообщалось, что правительство РФ согласовало расширение ОЭЗ "Кулибин". Новая площадка располагается на территории в города Бор, ее общая площадь составляет 117 га. В целом ОЭЗ после расширения занимает территорию около 850 га. На новой площадке будут действовать те же преференциальные условия: нулевые ставки по налогам на имущество и транспортный налог, сниженная ставка по налогу на прибыль (первые 5 лет - 0%, следующие 5 лет - 3%, в дальнейшем - 12,5%).