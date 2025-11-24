Правительство включит в границы ТОР на Чукотке более 20 тыс. га

Премьер-министр Михаил Мишустин также отметил, что для поддержки работающих на Дальнем Востоке предпринимателей сформирован обширный инструментарий

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство России приняло решение включить в границы территории опережающего развития (ТОР) "Чукотка" более 20 тыс. га земли в Певеке и Билибинском районе. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Он отметил, что для поддержки работающих на Дальнем Востоке предпринимателей сформирован обширный инструментарий. "Среди наиболее эффективных мер создана территория опережающего развития - одна из 16 таких индустриальных площадок, действующих сегодня в округе, - "Чукотка". В числе проектов, которые активно реализуются там, всем известный Баимский комбинат, Баимское месторождение, одно из крупнейших в мире", - привел пример Мишустин, отметив, что оно содержит в запасах не только медь, но и ряд драгоценных металлов и полезных ископаемых.

"Ход строительства там горнообогатительного комбината мы подробно обсуждали на совещании во время рабочей поездки в Чукотский автономный округ. Принято решение о включения в границу этой ТОР более 20 тыс. га земли в Певеке и Билибинском районе", - указал глава кабмина.

По его словам, это необходимо, чтобы разместить нужную предприятию инфраструктуру, автомобильные дороги, линии электропередачи, объекты электроснабжения, логистики, транспортного обеспечения, площадки для хранения и перевалки грузов, сооружения для ремонта и обслуживания техники, вахтовый поселок, морской и грузовой терминалы.

"Очень сложная инфраструктура. Но в целом планируется создать свыше 2 тысяч рабочих мест. Рассчитываем, что проект будет способствовать развитию этой территории, повышению уровня жизни людей, которые живут в таких непростых, суровых климатических условиях", - резюмировал Мишустин.