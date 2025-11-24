"Известия": рост наличных в обращении вырос в пять раз по итогам III квартала

Глава отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая рассказала, что россияне стали чаще снимать деньги из-за перебоев с мобильным интернетом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Объем наличных денег в обращении вырос на 659 млрд рублей за июль - сентябрь 2025 года. Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на данные ЦБ.

По данным издания, за аналогичный период 2024-го показатель поднялся на 137 млрд рублей. Глава отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая рассказала "Известиям", что россияне стали чаще снимать деньги из-за перебоев с мобильным интернетом. Также, отметила она, во избежание блокировок и задержек финансовых операций часть граждан могла заранее увеличить долю расчетов наличными. Эксперт отметила, что спрос на наличные деньги также мог вырасти из-за усиления контроля за подозрительными операциями.

Издание также выяснило, что на фоне более строгого контроля за финансовыми операциями вдвое увеличилась стоимость противозаконных услуг организаторов схем по выводу денег (дроповодов). Как отметила эксперт проекта "Народного фронта" "За права заемщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская, в 2024 году стоимость составляла 20% от суммы, которую требуется вывести. В 2025 году дроповоды требуют 35-40% от этой суммы, добавила эксперт. Ожидается, что активность дропперов снизится из-за снижения спроса на их услуги.