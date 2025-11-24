Lenovo Group запасается комплектующими на фоне спроса на ИИ-технологии

Для строительства центров обработки данных на базе искусственного интеллекта требуется большое количество оборудования, подчеркнул финансовый директор компании Уинстон Чен

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Китайская технологическая корпорация Lenovo Group решила запастись комплектующими для ПК из-за беспрецедентного спроса на технологии на базе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказал финансовый директор компании Уинстон Чен.

"Стоимость [комплектующих] продолжает расти, и мне кажется, она достигла беспрецедентного уровня на фоне спроса на ИИ-технологии", - заявил он в интервью агентству Bloomberg. По его информации, для строительства центров обработки данных (ЦОД) на базе ИИ требуется большое количество оборудования. Спрос на возведение ЦОД вызвал рост цен на комплектующие для производителей электроники. По словам финдиректора, стоимость деталей увеличилась приблизительно на 50%.

Чен утверждает, что компания стремится не повышать цены на свои товары, несмотря на сложившуюся ситуацию. По его мнению, руководство корпорации сможет найти баланс между стоимостью и доступностью в 2026 году.

Сегодня Lenovo - один из ведущих производителей персональных компьютеров и портативной электроники в мире.